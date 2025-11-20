Lumoz Cijena danas

Trenutačna cijena Lumoz (MOZ) danas je --, s promjenom od 49.17% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MOZ u USD je -- po MOZ.

Lumoz trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 271,705, s količinom u optjecaju od 1.45B MOZ. Tijekom posljednja 24 sata, MOZ trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.03642493, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, MOZ se kretao -1.52% u posljednjem satu i -12.71% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Lumoz (MOZ)

Tržišna kapitalizacija $ 271.71K$ 271.71K $ 271.71K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.88M$ 1.88M $ 1.88M Količina u optjecaju 1.45B 1.45B 1.45B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lumoz je $ 271.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MOZ je 1.45B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.88M.