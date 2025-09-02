Lumos (LUMOS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.17% Promjena cijene (1D) +0.04% Promjena cijene (7D) -7.13% Promjena cijene (7D) -7.13%

Lumos (LUMOS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LUMOStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LUMOS je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LUMOS se promijenio za -0.17% u posljednjih sat vremena, +0.04% u posljednjih 24 sata i -7.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Lumos (LUMOS)

Tržišna kapitalizacija $ 268.63K$ 268.63K $ 268.63K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 320.37K$ 320.37K $ 320.37K Količina u optjecaju 1.17T 1.17T 1.17T Ukupna količina 1,396,504,875,000.0 1,396,504,875,000.0 1,396,504,875,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lumos je $ 268.63K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LUMOS je 1.17T, s ukupnom količinom od 1396504875000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 320.37K.