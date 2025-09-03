Lumora (LMR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +13.45% Promjena cijene (7D) +13.45%

Lumora (LMR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LMRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LMR je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LMR se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +13.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Lumora (LMR)

Tržišna kapitalizacija $ 18.78K$ 18.78K $ 18.78K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 18.78K$ 18.78K $ 18.78K Količina u optjecaju 999.90M 999.90M 999.90M Ukupna količina 999,895,666.573917 999,895,666.573917 999,895,666.573917

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lumora je $ 18.78K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LMR je 999.90M, s ukupnom količinom od 999895666.573917. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.78K.