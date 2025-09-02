LumiWave (LWA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01193491 24-satna najniža cijena $ 0.01225667 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.778144 Najniža cijena $ 0.00976333 Promjena cijene (1H) +0.41% Promjena cijene (1D) +0.68% Promjena cijene (7D) -10.38%

LumiWave (LWA) cijena u stvarnom vremenu je $0.01224001. Tijekom protekla 24 sata, LWAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01193491 i najviše cijene $ 0.01225667, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LWA je $ 0.778144, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00976333.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LWA se promijenio za +0.41% u posljednjih sat vremena, +0.68% u posljednjih 24 sata i -10.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LumiWave (LWA)

Tržišna kapitalizacija $ 9.43M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.43M Količina u optjecaju 770.08M Ukupna količina 770,075,466.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija LumiWave je $ 9.43M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LWA je 770.08M, s ukupnom količinom od 770075466.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.43M.