LULU (LULU) Informacije Luluchain is a project that transforms human emotions into quantifiable and tradable digital assets, thereby creating a new value chain in the decentralized world.Our target users include individuals who thrive in social settings and businesses or brands seeking precise, innovative upgrades.By integrating interaction data from Web2 social scenarios with the transparency of Web3 decentralized finance, we are pioneering a new era of the emotional economy Službena web stranica: https://luluchain.xyz Kupi LULU odmah!

LULU (LULU) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za LULU (LULU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 75.00K $ 75.00K $ 75.00K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 11.03M $ 11.03M $ 11.03M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.80M $ 6.80M $ 6.80M Povijesni maksimum: $ 1.41 $ 1.41 $ 1.41 Povijesni minimum: $ 0.00549947 $ 0.00549947 $ 0.00549947 Trenutna cijena: $ 0.00679981 $ 0.00679981 $ 0.00679981 Saznajte više o cijeni LULU (LULU)

LULU (LULU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike LULU (LULU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LULU tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LULU tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LULU tokena, istražite LULU cijenu tokena uživo!

