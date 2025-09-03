LULU (LULU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 1.41$ 1.41 $ 1.41 Najniža cijena $ 0.00549947$ 0.00549947 $ 0.00549947 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

LULU (LULU) cijena u stvarnom vremenu je $0.00659873. Tijekom protekla 24 sata, LULUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LULU je $ 1.41, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00549947.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LULU se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LULU (LULU)

Tržišna kapitalizacija $ 72.78K$ 72.78K $ 72.78K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.60M$ 6.60M $ 6.60M Količina u optjecaju 11.03M 11.03M 11.03M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija LULU je $ 72.78K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LULU je 11.03M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.60M.