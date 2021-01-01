LUDWIG (LUDWIG) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u LUDWIG (LUDWIG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

LUDWIG (LUDWIG) Informacije Ludwig On Sonic (LUDWIG) is your meme gateway to exploring Balancer technology on the Sonic network. The phrase "High Speed, Perfect Beets" highlights the Sonic network’s lightning-fast performance, while "Beets" refers to the DEX where our primary pools and liquidity are hosted. Ludwig brings you the nostalgic yet iconic Ludwig character, which has been the Beethoven X mascot since their launch in 2021, thanks to Vee’s artistry and their invitation to adapt their assets. LUDWIG leverages Balancer's technology by offering a 60/25/15 weighted pool paired with stS (the leading liquid staking solution on Sonic) and BEETS (the native token of the Beets). With a total supply of 25 million tokens, a team-managed multisig will oversee emissions and incentive models, delivering APR rewards to stakers and liquidity providers. Službena web stranica: https://ludwigonsonic.com/ Kupi LUDWIG odmah!

LUDWIG (LUDWIG) Tokenomika i analiza cijena
Tržišna kapitalizacija: $ 51.85K
Ukupna količina: $ 25.00M
Količina u optjecaju: $ 25.00M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 51.85K
Povijesni maksimum: $ 0.02423476
Povijesni minimum: $ 0.00203796
Trenutna cijena: $ 0.00207366

LUDWIG (LUDWIG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike LUDWIG (LUDWIG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LUDWIG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LUDWIG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LUDWIG tokena, istražite LUDWIG cijenu tokena uživo!

LUDWIG Predviđanje cijene

