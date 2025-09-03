Više o LUDWIG

LUDWIG Logotip

LUDWIG Cijena (LUDWIG)

Neuvršten

1 LUDWIG u USD cijena uživo:

$0.00207652
-0.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
Grafikon aktualnih cijena LUDWIG (LUDWIG)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:07:04 (UTC+8)

LUDWIG (LUDWIG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00203796
24-satna najniža cijena
$ 0.00209067
24-satna najviša cijena

$ 0.00203796
$ 0.00209067
$ 0.02423476
$ 0.00203796
-0.00%

-0.68%

+0.95%

+0.95%

LUDWIG (LUDWIG) cijena u stvarnom vremenu je $0.00207636. Tijekom protekla 24 sata, LUDWIGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00203796 i najviše cijene $ 0.00209067, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LUDWIG je $ 0.02423476, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00203796.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LUDWIG se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -0.68% u posljednjih 24 sata i +0.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LUDWIG (LUDWIG)

$ 51.91K
--
$ 51.91K
25.00M
25,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija LUDWIG je $ 51.91K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LUDWIG je 25.00M, s ukupnom količinom od 25000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 51.91K.

LUDWIG (LUDWIG) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz LUDWIG u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz LUDWIG u USD iznosila je $ -0.0007066712.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz LUDWIG u USD iznosila je $ -0.0011066847.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz LUDWIG u USD iznosila je $ -0.005504269747377042.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.68%
30 dana$ -0.0007066712-34.03%
60 dana$ -0.0011066847-53.29%
90 dana$ -0.005504269747377042-72.60%

Što je LUDWIG (LUDWIG)

Ludwig On Sonic (LUDWIG) is your meme gateway to exploring Balancer technology on the Sonic network. The phrase "High Speed, Perfect Beets" highlights the Sonic network’s lightning-fast performance, while "Beets" refers to the DEX where our primary pools and liquidity are hosted. Ludwig brings you the nostalgic yet iconic Ludwig character, which has been the Beethoven X mascot since their launch in 2021, thanks to Vee’s artistry and their invitation to adapt their assets. LUDWIG leverages Balancer's technology by offering a 60/25/15 weighted pool paired with stS (the leading liquid staking solution on Sonic) and BEETS (the native token of the Beets). With a total supply of 25 million tokens, a team-managed multisig will oversee emissions and incentive models, delivering APR rewards to stakers and liquidity providers.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs LUDWIG (LUDWIG)

Službena web-stranica

LUDWIG Predviđanje cijene (USD)

Koliko će LUDWIG (LUDWIG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših LUDWIG (LUDWIG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za LUDWIG.

Provjerite LUDWIG predviđanje cijene sada!

LUDWIG u lokalnim valutama

LUDWIG (LUDWIG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike LUDWIG (LUDWIG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LUDWIG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o LUDWIG (LUDWIG)

Koliko LUDWIG (LUDWIG) vrijedi danas?
Cijena LUDWIG uživo u USD je 0.00207636 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LUDWIG u USD?
Trenutačna cijena LUDWIG u USD je $ 0.00207636. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija LUDWIG?
Tržišna kapitalizacija za LUDWIG je $ 51.91K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LUDWIG?
Količina u optjecaju za LUDWIG je 25.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LUDWIG?
LUDWIG je postigao ATH cijenu od 0.02423476 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LUDWIG?
LUDWIG je vidio ATL cijenu od 0.00203796 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LUDWIG?
24-satni obujam trgovanja za LUDWIG je -- USD.
Hoće li LUDWIG još narasti ove godine?
LUDWIG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LUDWIG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:07:04 (UTC+8)

LUDWIG (LUDWIG) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

