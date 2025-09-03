LUDWIG (LUDWIG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00203796 24-satna najniža cijena $ 0.00209067 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.02423476 Najniža cijena $ 0.00203796 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) -0.68% Promjena cijene (7D) +0.95%

LUDWIG (LUDWIG) cijena u stvarnom vremenu je $0.00207636. Tijekom protekla 24 sata, LUDWIGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00203796 i najviše cijene $ 0.00209067, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LUDWIG je $ 0.02423476, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00203796.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LUDWIG se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -0.68% u posljednjih 24 sata i +0.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LUDWIG (LUDWIG)

Tržišna kapitalizacija $ 51.91K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 51.91K Količina u optjecaju 25.00M Ukupna količina 25,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija LUDWIG je $ 51.91K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LUDWIG je 25.00M, s ukupnom količinom od 25000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 51.91K.