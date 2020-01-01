Ludus (LUDUS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Ludus (LUDUS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Ludus (LUDUS) Informacije Ludus is an AI-powered platform designed to support full-stack game development and design. The platform offers an app-suite of agentic AI tools that assist users in creating game assets, managing character behaviors, generating 3D models, and implementing advanced gameplay features such as adaptive NPC behavior and procedural content generation. Ludus provides developers—regardless of their technical background—with accessible, no-code solutions to build immersive, intelligent, and interactive game environments. The platform is powered by the $LUDUS token on the Ethereum network. Službena web stranica: https://ludusai.io/ Kupi LUDUS odmah!

Ludus (LUDUS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ludus (LUDUS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 17,22K $ 17,22K $ 17,22K Ukupna količina: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Količina u optjecaju: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 17,22K $ 17,22K $ 17,22K Povijesni maksimum: $ 0,435534 $ 0,435534 $ 0,435534 Povijesni minimum: $ 0,00121877 $ 0,00121877 $ 0,00121877 Trenutna cijena: $ 0,00172221 $ 0,00172221 $ 0,00172221 Saznajte više o cijeni Ludus (LUDUS)

Ludus (LUDUS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Ludus (LUDUS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LUDUS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LUDUS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LUDUS tokena, istražite LUDUS cijenu tokena uživo!

