Ludus (LUDUS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.435534$ 0.435534 $ 0.435534 Najniža cijena $ 0.00121877$ 0.00121877 $ 0.00121877 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +3.66% Promjena cijene (7D) +3.66%

Ludus (LUDUS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00180996. Tijekom protekla 24 sata, LUDUStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LUDUS je $ 0.435534, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00121877.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LUDUS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +3.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ludus (LUDUS)

Tržišna kapitalizacija $ 18.10K$ 18.10K $ 18.10K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 18.10K$ 18.10K $ 18.10K Količina u optjecaju 10.00M 10.00M 10.00M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ludus je $ 18.10K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LUDUS je 10.00M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.10K.