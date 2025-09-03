Lucy AI (LUCY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00303957$ 0.00303957 $ 0.00303957 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.13% Promjena cijene (1D) +1.67% Promjena cijene (7D) -3.90% Promjena cijene (7D) -3.90%

Lucy AI (LUCY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LUCYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LUCY je $ 0.00303957, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LUCY se promijenio za -0.13% u posljednjih sat vremena, +1.67% u posljednjih 24 sata i -3.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Lucy AI (LUCY)

Tržišna kapitalizacija $ 43.59K$ 43.59K $ 43.59K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 43.59K$ 43.59K $ 43.59K Količina u optjecaju 999.89M 999.89M 999.89M Ukupna količina 999,892,045.141418 999,892,045.141418 999,892,045.141418

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lucy AI je $ 43.59K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LUCY je 999.89M, s ukupnom količinom od 999892045.141418. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 43.59K.