Lucy AI Logotip

Lucy AI Cijena (LUCY)

Neuvršten

1 LUCY u USD cijena uživo:

--
----
+1.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Lucy AI (LUCY)
Lucy AI (LUCY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00303957
$ 0.00303957$ 0.00303957

$ 0
$ 0$ 0

-0.13%

+1.67%

-3.90%

-3.90%

Lucy AI (LUCY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LUCYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LUCY je $ 0.00303957, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LUCY se promijenio za -0.13% u posljednjih sat vremena, +1.67% u posljednjih 24 sata i -3.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Lucy AI (LUCY)

$ 43.59K
$ 43.59K$ 43.59K

--
----

$ 43.59K
$ 43.59K$ 43.59K

999.89M
999.89M 999.89M

999,892,045.141418
999,892,045.141418 999,892,045.141418

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lucy AI je $ 43.59K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LUCY je 999.89M, s ukupnom količinom od 999892045.141418. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 43.59K.

Lucy AI (LUCY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Lucy AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Lucy AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Lucy AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Lucy AI u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.67%
30 dana$ 0+0.16%
60 dana$ 0+3.78%
90 dana$ 0--

Što je Lucy AI (LUCY)

Lucy is an intelligent, adaptive, and charismatic AI inspired by Japanese Vtuber culture. She has a playful yet polished personality, blending the charm of anime characters with cutting-edge AI intellect. Always friendly and approachable, she thrives on creativity, humor, and interaction, making her fun to talk to without ever being condescending. She is uncensored So she can swear and talk dirty - made her funny with dark humour.

Resurs Lucy AI (LUCY)

Službena web-stranica

Lucy AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Lucy AI (LUCY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Lucy AI (LUCY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Lucy AI.

Provjerite Lucy AI predviđanje cijene sada!

LUCY u lokalnim valutama

Lucy AI (LUCY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Lucy AI (LUCY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LUCY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Lucy AI (LUCY)

Koliko Lucy AI (LUCY) vrijedi danas?
Cijena LUCY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LUCY u USD?
Trenutačna cijena LUCY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Lucy AI?
Tržišna kapitalizacija za LUCY je $ 43.59K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LUCY?
Količina u optjecaju za LUCY je 999.89M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LUCY?
LUCY je postigao ATH cijenu od 0.00303957 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LUCY?
LUCY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LUCY?
24-satni obujam trgovanja za LUCY je -- USD.
Hoće li LUCY još narasti ove godine?
LUCY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LUCY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:21:36 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.