Lucretius (LUC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.052003$ 0.052003 $ 0.052003 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +4.20% Promjena cijene (7D) +4.20%

Lucretius (LUC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LUCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LUC je $ 0.052003, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LUC se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +4.20% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Lucretius (LUC)

Tržišna kapitalizacija $ 7.85K$ 7.85K $ 7.85K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.00K$ 9.00K $ 9.00K Količina u optjecaju 526.53M 526.53M 526.53M Ukupna količina 604,126,441.0 604,126,441.0 604,126,441.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lucretius je $ 7.85K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LUC je 526.53M, s ukupnom količinom od 604126441.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.00K.