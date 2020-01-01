LUCI (LUCI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u LUCI (LUCI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

LUCI (LUCI) Informacije Cute demon chilling in a very warm place. No dev, just Luci and the community. 👹 From the artist's account: "I made this lil guy the other day, and I've been obsessed with him ever since. Trying something new here. I'll keep creating LUCI content and breathing life into this cute demon & I'll support community initiatives with art. But the rest is up to the community. I think CTOs are a great way to build strong communities, but I don't like that someone has to rug first for people to CTO it—so that's why I'm trying this. I'm not sure what will happen, but I hope you'll like LUCI as much as I do. Službena web stranica: https://www.luci.gg

LUCI (LUCI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za LUCI (LUCI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 646.16K $ 646.16K $ 646.16K Ukupna količina: $ 997.51M $ 997.51M $ 997.51M Količina u optjecaju: $ 997.51M $ 997.51M $ 997.51M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 646.16K $ 646.16K $ 646.16K Povijesni maksimum: $ 0.01178468 $ 0.01178468 $ 0.01178468 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00064772 $ 0.00064772 $ 0.00064772 Saznajte više o cijeni LUCI (LUCI)

LUCI (LUCI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike LUCI (LUCI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LUCI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LUCI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LUCI tokena, istražite LUCI cijenu tokena uživo!

