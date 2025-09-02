LUCI (LUCI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01178468$ 0.01178468 $ 0.01178468 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.38% Promjena cijene (1D) +5.04% Promjena cijene (7D) +3.35% Promjena cijene (7D) +3.35%

LUCI (LUCI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LUCItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LUCI je $ 0.01178468, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LUCI se promijenio za +0.38% u posljednjih sat vremena, +5.04% u posljednjih 24 sata i +3.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LUCI (LUCI)

Tržišna kapitalizacija $ 700.17K$ 700.17K $ 700.17K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 700.17K$ 700.17K $ 700.17K Količina u optjecaju 997.51M 997.51M 997.51M Ukupna količina 997,506,310.0336776 997,506,310.0336776 997,506,310.0336776

Trenutačna tržišna kapitalizacija LUCI je $ 700.17K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LUCI je 997.51M, s ukupnom količinom od 997506310.0336776. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 700.17K.