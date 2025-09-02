Više o LUCI

LUCI Logotip

LUCI Cijena (LUCI)

Neuvršten

1 LUCI u USD cijena uživo:

$0.00070192
+5.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena LUCI (LUCI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:50:50 (UTC+8)

LUCI (LUCI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 0.01178468
$ 0
+0.38%

+5.04%

+3.35%

+3.35%

LUCI (LUCI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LUCItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LUCI je $ 0.01178468, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LUCI se promijenio za +0.38% u posljednjih sat vremena, +5.04% u posljednjih 24 sata i +3.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LUCI (LUCI)

$ 700.17K
--
$ 700.17K
997.51M
997,506,310.0336776
Trenutačna tržišna kapitalizacija LUCI je $ 700.17K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LUCI je 997.51M, s ukupnom količinom od 997506310.0336776. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 700.17K.

LUCI (LUCI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz LUCI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz LUCI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz LUCI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz LUCI u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+5.04%
30 dana$ 0-6.22%
60 dana$ 0-28.16%
90 dana$ 0--

Što je LUCI (LUCI)

Cute demon chilling in a very warm place. No dev, just Luci and the community. 👹 From the artist's account: "I made this lil guy the other day, and I've been obsessed with him ever since. Trying something new here. I’ll keep creating LUCI content and breathing life into this cute demon & I’ll support community initiatives with art. But the rest is up to the community. I think CTOs are a great way to build strong communities, but I don't like that someone has to rug first for people to CTO it—so that's why I'm trying this. I'm not sure what will happen, but I hope you'll like LUCI as much as I do.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

Resurs LUCI (LUCI)

Službena web-stranica

LUCI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će LUCI (LUCI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših LUCI (LUCI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za LUCI.

Provjerite LUCI predviđanje cijene sada!

LUCI u lokalnim valutama

LUCI (LUCI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike LUCI (LUCI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LUCI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o LUCI (LUCI)

Koliko LUCI (LUCI) vrijedi danas?
Cijena LUCI uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LUCI u USD?
Trenutačna cijena LUCI u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija LUCI?
Tržišna kapitalizacija za LUCI je $ 700.17K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LUCI?
Količina u optjecaju za LUCI je 997.51M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LUCI?
LUCI je postigao ATH cijenu od 0.01178468 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LUCI?
LUCI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LUCI?
24-satni obujam trgovanja za LUCI je -- USD.
Hoće li LUCI još narasti ove godine?
LUCI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LUCI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:50:50 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

