Luce Dog (SANTINO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00454277$ 0.00454277 $ 0.00454277 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.10% Promjena cijene (1D) +2.96% Promjena cijene (7D) -2.36% Promjena cijene (7D) -2.36%

Luce Dog (SANTINO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SANTINOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SANTINO je $ 0.00454277, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SANTINO se promijenio za +1.10% u posljednjih sat vremena, +2.96% u posljednjih 24 sata i -2.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Luce Dog (SANTINO)

Tržišna kapitalizacija $ 23.38K$ 23.38K $ 23.38K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 23.38K$ 23.38K $ 23.38K Količina u optjecaju 999.77M 999.77M 999.77M Ukupna količina 999,770,808.527772 999,770,808.527772 999,770,808.527772

Trenutačna tržišna kapitalizacija Luce Dog je $ 23.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SANTINO je 999.77M, s ukupnom količinom od 999770808.527772. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.38K.