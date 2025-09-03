Više o SANTINO

Luce Dog Logotip

Luce Dog Cijena (SANTINO)

Neuvršten

1 SANTINO u USD cijena uživo:

--
----
+3.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Luce Dog (SANTINO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:17:04 (UTC+8)

Luce Dog (SANTINO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00454277
$ 0.00454277$ 0.00454277

$ 0
$ 0$ 0

+1.10%

+2.96%

-2.36%

-2.36%

Luce Dog (SANTINO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SANTINOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SANTINO je $ 0.00454277, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SANTINO se promijenio za +1.10% u posljednjih sat vremena, +2.96% u posljednjih 24 sata i -2.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Luce Dog (SANTINO)

$ 23.38K
$ 23.38K$ 23.38K

--
----

$ 23.38K
$ 23.38K$ 23.38K

999.77M
999.77M 999.77M

999,770,808.527772
999,770,808.527772 999,770,808.527772

Trenutačna tržišna kapitalizacija Luce Dog je $ 23.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SANTINO je 999.77M, s ukupnom količinom od 999770808.527772. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.38K.

Luce Dog (SANTINO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Luce Dog u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Luce Dog u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Luce Dog u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Luce Dog u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.96%
30 dana$ 0+17.82%
60 dana$ 0+17.06%
90 dana$ 0--

Što je Luce Dog (SANTINO)

Luce Dog is an innovative meme token that combines the fun and excitement of meme culture with the potential for community-driven growth in the cryptocurrency space. Designed to engage and entertain, Luce Dog aims to create a vibrant ecosystem where holders can participate in unique events, rewards, and social initiatives. With a focus on building a strong community, Luce Dog leverages the power of memes to spread awareness and drive adoption, making it not just a token, but a movement. Join us on our journey to unleash the playful spirit of crypto with Luce Dog!

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Luce Dog Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Luce Dog (SANTINO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Luce Dog (SANTINO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Luce Dog.

Provjerite Luce Dog predviđanje cijene sada!

SANTINO u lokalnim valutama

Luce Dog (SANTINO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Luce Dog (SANTINO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SANTINO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Luce Dog (SANTINO)

Koliko Luce Dog (SANTINO) vrijedi danas?
Cijena SANTINO uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SANTINO u USD?
Trenutačna cijena SANTINO u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Luce Dog?
Tržišna kapitalizacija za SANTINO je $ 23.38K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SANTINO?
Količina u optjecaju za SANTINO je 999.77M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SANTINO?
SANTINO je postigao ATH cijenu od 0.00454277 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SANTINO?
SANTINO je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SANTINO?
24-satni obujam trgovanja za SANTINO je -- USD.
Hoće li SANTINO još narasti ove godine?
SANTINO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SANTINO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:17:04 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.