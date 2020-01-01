LUCA (LUCA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u LUCA (LUCA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

LUCA (LUCA) Informacije ATM is a peer-to-peer staking platform that allows users to stake tokens with one another. By locking their tokens in a connection, they build their network. ATM ranks each user in this network using Google's PageRank algorithm, and determines their stake rewards from this. The reward token is LUCA. LUCA is also the best currency to lock in a connection, as using it means that the connections will have a higher weight when rewards are calculated. Thus, LUCA is the primary token used in ATM's network, which has amassed around 3000 users and is still growing substantially. Similar to Pancakeswap's CAKE token, LUCA is used as a reward and also as a utility token for the ATM platform, and we expect to see continued growth of both the value of LUCA and the size of the ATM community building this new form of staking social network. Službena web stranica: https://www.atm.network/ Bijela knjiga: https://www.atm.network/pdf/ATM%20White%20Paper.pdf Kupi LUCA odmah!

LUCA (LUCA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za LUCA (LUCA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.16M $ 2.16M $ 2.16M Ukupna količina: $ 6.28M $ 6.28M $ 6.28M Količina u optjecaju: $ 5.47M $ 5.47M $ 5.47M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.48M $ 2.48M $ 2.48M Povijesni maksimum: $ 9.47 $ 9.47 $ 9.47 Povijesni minimum: $ 0.065876 $ 0.065876 $ 0.065876 Trenutna cijena: $ 0.395101 $ 0.395101 $ 0.395101 Saznajte više o cijeni LUCA (LUCA)

LUCA (LUCA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike LUCA (LUCA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LUCA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LUCA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LUCA tokena, istražite LUCA cijenu tokena uživo!

