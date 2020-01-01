Low Quality Cat (LQC) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Low Quality Cat (LQC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Low Quality Cat (LQC) Informacije

The origin of the low quality cat remains surrounded in lore and mystery.

Taken with 0.1MP on one of the first commercially available digital cameras, the true identity of the cat to this day remains unknown.

However, it has since been immortalized on the blockchain forever in the form of $LQC and is celebrated by a cult following and lovers of genuine low quality everywhere.

The community has burned 45% of the supply. The memes are endless.

Službena web stranica:
http://lowqualitycat.xyz/

Low Quality Cat (LQC) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Low Quality Cat (LQC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 124.46K
$ 124.46K
Ukupna količina:
$ 497.74M
$ 497.74M
Količina u optjecaju:
$ 497.74M
$ 497.74M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 124.46K
$ 124.46K
Povijesni maksimum:
$ 0.00630254
$ 0.00630254
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0
Trenutna cijena:
$ 0.00025005
$ 0.00025005

Low Quality Cat (LQC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Low Quality Cat (LQC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj LQC tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja LQC tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku LQC tokena, istražite LQC cijenu tokena uživo!

LQC Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide LQC? Naša LQC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.