Low Quality Cat (LQC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00630254$ 0.00630254 $ 0.00630254 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.41% Promjena cijene (1D) -2.73% Promjena cijene (7D) -4.58% Promjena cijene (7D) -4.58%

Low Quality Cat (LQC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LQCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LQC je $ 0.00630254, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LQC se promijenio za -0.41% u posljednjih sat vremena, -2.73% u posljednjih 24 sata i -4.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Low Quality Cat (LQC)

Tržišna kapitalizacija $ 127.42K$ 127.42K $ 127.42K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 127.42K$ 127.42K $ 127.42K Količina u optjecaju 497.74M 497.74M 497.74M Ukupna količina 497,743,033.952803 497,743,033.952803 497,743,033.952803

Trenutačna tržišna kapitalizacija Low Quality Cat je $ 127.42K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LQC je 497.74M, s ukupnom količinom od 497743033.952803. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 127.42K.