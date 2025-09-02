LoungeM Cijena (LZM)
LoungeM (LZM) cijena u stvarnom vremenu je $0.01285659. Tijekom protekla 24 sata, LZMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01154398 i najviše cijene $ 0.01285665, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LZM je $ 0.117478, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00530436.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LZM se promijenio za +8.41% u posljednjih sat vremena, +8.23% u posljednjih 24 sata i +8.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija LoungeM je $ 1.53M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LZM je 118.77M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.86M.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz LoungeM u USD iznosila je $ +0.00097712.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz LoungeM u USD iznosila je $ +0.0018781112.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz LoungeM u USD iznosila je $ -0.0009219794.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz LoungeM u USD iznosila je $ -0.003124667131812317.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ +0.00097712
|+8.23%
|30 dana
|$ +0.0018781112
|+14.61%
|60 dana
|$ -0.0009219794
|-7.17%
|90 dana
|$ -0.003124667131812317
|-19.55%
The Milk Alliance Project has two tokens: the platform main currency Milk Coin (MLK) and the membership token LoungeM (LZM). MiL.k is a blockchain-based platform that integrates points from various services. MLK is used as a base currency for point exchange in the blockchain-based point integration platform Milk App. Users can integrate their unused points with MiL.k app and exchange to MLK for convert to mobile voucher or exchange to the other partner's points. Through the Milk platform, users can enjoy high utilization value of their points with discount benefits, and partners will get customer satisfaction and new user acquisition effects. As a result, Milk has expanded its partnership with the top-tier local platforms within two and a half years after its launch and has acquired over 1.3 million users. LoungeM(LZM) is the "Membership token" that is the center of MiL.k's premium membership program. LZM is used to assign of membership grade assessments, and benefits based on grade of membership in MiL.k app. The membership token allows MiL.k users to have access to exclusive benefits and services, and the more tokens they hold, will assign higher grade of membership and the more benefits will receive.
Razumijevanje tokenomike LoungeM (LZM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LZM opsežnoj tokenomici tokena odmah!
