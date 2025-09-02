LoungeM (LZM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01154398 $ 0.01154398 $ 0.01154398 24-satna najniža cijena $ 0.01285665 $ 0.01285665 $ 0.01285665 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01154398$ 0.01154398 $ 0.01154398 24-satna najviša cijena $ 0.01285665$ 0.01285665 $ 0.01285665 Najviša cijena ikada $ 0.117478$ 0.117478 $ 0.117478 Najniža cijena $ 0.00530436$ 0.00530436 $ 0.00530436 Promjena cijene (1H) +8.41% Promjena cijene (1D) +8.23% Promjena cijene (7D) +8.22% Promjena cijene (7D) +8.22%

LoungeM (LZM) cijena u stvarnom vremenu je $0.01285659. Tijekom protekla 24 sata, LZMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01154398 i najviše cijene $ 0.01285665, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LZM je $ 0.117478, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00530436.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LZM se promijenio za +8.41% u posljednjih sat vremena, +8.23% u posljednjih 24 sata i +8.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LoungeM (LZM)

Tržišna kapitalizacija $ 1.53M$ 1.53M $ 1.53M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.86M$ 12.86M $ 12.86M Količina u optjecaju 118.77M 118.77M 118.77M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija LoungeM je $ 1.53M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LZM je 118.77M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.86M.