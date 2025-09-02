LOULOU (LOULOU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00229005 24-satna najniža cijena $ 0.00260274 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.01142393 Najniža cijena $ 0.00143895 Promjena cijene (1H) -1.87% Promjena cijene (1D) -10.27% Promjena cijene (7D) +10.23%

LOULOU (LOULOU) cijena u stvarnom vremenu je $0.0023354. Tijekom protekla 24 sata, LOULOUtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00229005 i najviše cijene $ 0.00260274, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LOULOU je $ 0.01142393, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00143895.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LOULOU se promijenio za -1.87% u posljednjih sat vremena, -10.27% u posljednjih 24 sata i +10.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LOULOU (LOULOU)

Tržišna kapitalizacija $ 2.34M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.34M Količina u optjecaju 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija LOULOU je $ 2.34M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LOULOU je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.34M.