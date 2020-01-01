Louie the Raccoon ($LOUIE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Louie the Raccoon ($LOUIE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Louie the Raccoon ($LOUIE) Informacije $LOUIEA memecoin , deployed and created on chain solana Louie the Raccoon is a meme coin that combines art and community to create a unique digital asset. Ilts purpose is to foster creativity and fun within the cryptocurrency space, drawing inspiration from cultural symbols to establish a distinctive identity. $LOUIE invites users to join its journey in building a community centered around shared interests and artistic expression A $LOUIE that represents different facial expressions - biaoqing' translates to 'facial expression' hence all the memes having different expressions. $LOUIE represents a strong cult like community due to the amount of support and backing this meme. Službena web stranica: https://www.louieraccoon.com/ Bijela knjiga: https://t.me/megaontron Kupi $LOUIE odmah!

Louie the Raccoon ($LOUIE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Louie the Raccoon ($LOUIE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 56.79K $ 56.79K $ 56.79K Ukupna količina: $ 998.31M $ 998.31M $ 998.31M Količina u optjecaju: $ 998.31M $ 998.31M $ 998.31M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 56.79K $ 56.79K $ 56.79K Povijesni maksimum: $ 0.0020779 $ 0.0020779 $ 0.0020779 Povijesni minimum: $ 0.00000985 $ 0.00000985 $ 0.00000985 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Louie the Raccoon ($LOUIE)

Louie the Raccoon ($LOUIE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Louie the Raccoon ($LOUIE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj $LOUIE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja $LOUIE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku $LOUIE tokena, istražite $LOUIE cijenu tokena uživo!

$LOUIE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide $LOUIE? Naša $LOUIE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte $LOUIE predviđanje cijene tokena odmah!

