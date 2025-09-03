Više o $LOUIE

Louie the Raccoon ($LOUIE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $LOUIEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $LOUIE je $ 0.0020779, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $LOUIE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.54% u posljednjih 24 sata i +3.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Trenutačna tržišna kapitalizacija Louie the Raccoon je $ 58.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $LOUIE je 998.31M, s ukupnom količinom od 998313350.254907. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 58.99K.

Louie the Raccoon ($LOUIE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Louie the Raccoon u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Louie the Raccoon u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Louie the Raccoon u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Louie the Raccoon u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.54%
30 dana$ 0+23.76%
60 dana$ 0+39.64%
90 dana$ 0--

Što je Louie the Raccoon ($LOUIE)

$LOUIEA memecoin , deployed and created on chain solana Louie the Raccoon is a meme coin that combines art and community to create a unique digital asset. Ilts purpose is to foster creativity and fun within the cryptocurrency space, drawing inspiration from cultural symbols to establish a distinctive identity. $LOUIE invites users to join its journey in building a community centered around shared interests and artistic expression A $LOUIE that represents different facial expressions - biaoqing' translates to 'facial expression' hence all the memes having different expressions. $LOUIE represents a strong cult like community due to the amount of support and backing this meme.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Louie the Raccoon Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Louie the Raccoon ($LOUIE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Louie the Raccoon ($LOUIE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Louie the Raccoon.

Provjerite Louie the Raccoon predviđanje cijene sada!

$LOUIE u lokalnim valutama

Louie the Raccoon ($LOUIE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Louie the Raccoon ($LOUIE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o $LOUIE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Louie the Raccoon ($LOUIE)

Koliko Louie the Raccoon ($LOUIE) vrijedi danas?
Cijena $LOUIE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena $LOUIE u USD?
Trenutačna cijena $LOUIE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Louie the Raccoon?
Tržišna kapitalizacija za $LOUIE je $ 58.99K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za $LOUIE?
Količina u optjecaju za $LOUIE je 998.31M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za $LOUIE?
$LOUIE je postigao ATH cijenu od 0.0020779 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za $LOUIE?
$LOUIE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za $LOUIE?
24-satni obujam trgovanja za $LOUIE je -- USD.
Hoće li $LOUIE još narasti ove godine?
$LOUIE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte $LOUIE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Louie the Raccoon ($LOUIE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

