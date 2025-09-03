Louie the Raccoon ($LOUIE) Informacije o cijeni (USD)

Louie the Raccoon ($LOUIE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $LOUIEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $LOUIE je $ 0.0020779, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $LOUIE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.54% u posljednjih 24 sata i +3.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Louie the Raccoon ($LOUIE)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Louie the Raccoon je $ 58.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $LOUIE je 998.31M, s ukupnom količinom od 998313350.254907. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 58.99K.