Louie Lambo Cijena danas

Trenutačna cijena Louie Lambo (LAMBO) danas je $ 0.00004631, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LAMBO u USD je $ 0.00004631 po LAMBO.

Louie Lambo trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 46,305, s količinom u optjecaju od 999.99M LAMBO. Tijekom posljednja 24 sata, LAMBO trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00324815, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00003629.

U kratkoročnim performansama, LAMBO se kretao -- u posljednjem satu i -14.05% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Louie Lambo (LAMBO)

Tržišna kapitalizacija $ 46.31K$ 46.31K $ 46.31K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 46.31K$ 46.31K $ 46.31K Količina u optjecaju 999.99M 999.99M 999.99M Ukupna količina 999,986,665.306151 999,986,665.306151 999,986,665.306151

