Louie Cijena danas

Trenutačna cijena Louie (LOUIE) danas je --, s promjenom od 2.68% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LOUIE u USD je -- po LOUIE.

Louie trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 981,603, s količinom u optjecaju od 999.41M LOUIE. Tijekom posljednja 24 sata, LOUIE trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0.00103444 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01063902, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, LOUIE se kretao +0.26% u posljednjem satu i -30.67% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Louie (LOUIE)

Tržišna kapitalizacija $ 981.60K$ 981.60K $ 981.60K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 981.60K$ 981.60K $ 981.60K Količina u optjecaju 999.41M 999.41M 999.41M Ukupna količina 999,411,127.274 999,411,127.274 999,411,127.274

Trenutačna tržišna kapitalizacija Louie je $ 981.60K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LOUIE je 999.41M, s ukupnom količinom od 999411127.274. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 981.60K.