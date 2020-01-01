lou (LOU) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u lou (LOU), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

lou (LOU) Informacije lou is a token about a dog wearing a hat. Popularized by the famous 'Wif' dog, it was created on pump.fun and launched fairly. lou has created a community full of support that gathered to push this project from the ground up. The coin joins the ranks of other top dog memes by having such a strong community pushing it daily. This is a meme coin like any other meme coin that will last the test of time. Službena web stranica: https://www.loucoinonsol.com/

lou (LOU) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za lou (LOU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 432.91K $ 432.91K $ 432.91K Ukupna količina: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Količina u optjecaju: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 432.91K $ 432.91K $ 432.91K Povijesni maksimum: $ 0.00779303 $ 0.00779303 $ 0.00779303 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00043294 $ 0.00043294 $ 0.00043294 Saznajte više o cijeni lou (LOU)

lou (LOU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike lou (LOU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LOU tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LOU tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LOU tokena, istražite LOU cijenu tokena uživo!

LOU Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LOU? Naša LOU stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte LOU predviđanje cijene tokena odmah!

