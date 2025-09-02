lou (LOU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00779303$ 0.00779303 $ 0.00779303 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.07% Promjena cijene (1D) +1.55% Promjena cijene (7D) +6.93% Promjena cijene (7D) +6.93%

lou (LOU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LOUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LOU je $ 0.00779303, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LOU se promijenio za +0.07% u posljednjih sat vremena, +1.55% u posljednjih 24 sata i +6.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu lou (LOU)

Tržišna kapitalizacija $ 449.12K$ 449.12K $ 449.12K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 449.12K$ 449.12K $ 449.12K Količina u optjecaju 999.93M 999.93M 999.93M Ukupna količina 999,932,921.487494 999,932,921.487494 999,932,921.487494

Trenutačna tržišna kapitalizacija lou je $ 449.12K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LOU je 999.93M, s ukupnom količinom od 999932921.487494. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 449.12K.