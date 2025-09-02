Više o LOU

lou Logotip

lou Cijena (LOU)

Neuvršten

1 LOU u USD cijena uživo:

$0.00044912
$0.00044912$0.00044912
+1.50%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena lou (LOU)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:50:28 (UTC+8)

lou (LOU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00779303
$ 0.00779303$ 0.00779303

$ 0
$ 0$ 0

+0.07%

+1.55%

+6.93%

+6.93%

lou (LOU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LOUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LOU je $ 0.00779303, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LOU se promijenio za +0.07% u posljednjih sat vremena, +1.55% u posljednjih 24 sata i +6.93% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu lou (LOU)

$ 449.12K
$ 449.12K$ 449.12K

--
----

$ 449.12K
$ 449.12K$ 449.12K

999.93M
999.93M 999.93M

999,932,921.487494
999,932,921.487494 999,932,921.487494

Trenutačna tržišna kapitalizacija lou je $ 449.12K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LOU je 999.93M, s ukupnom količinom od 999932921.487494. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 449.12K.

lou (LOU) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz lou u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz lou u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz lou u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz lou u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.55%
30 dana$ 0-0.61%
60 dana$ 0-29.44%
90 dana$ 0--

Što je lou (LOU)

lou is a token about a dog wearing a hat. Popularized by the famous ‘Wif’ dog, it was created on pump.fun and launched fairly. lou has created a community full of support that gathered to push this project from the ground up. The coin joins the ranks of other top dog memes by having such a strong community pushing it daily. This is a meme coin like any other meme coin that will last the test of time.

Resurs lou (LOU)

Službena web-stranica

lou Predviđanje cijene (USD)

Koliko će lou (LOU) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših lou (LOU) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za lou.

Provjerite lou predviđanje cijene sada!

LOU u lokalnim valutama

lou (LOU) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike lou (LOU) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LOU opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o lou (LOU)

Koliko lou (LOU) vrijedi danas?
Cijena LOU uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LOU u USD?
Trenutačna cijena LOU u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija lou?
Tržišna kapitalizacija za LOU je $ 449.12K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LOU?
Količina u optjecaju za LOU je 999.93M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LOU?
LOU je postigao ATH cijenu od 0.00779303 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LOU?
LOU je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LOU?
24-satni obujam trgovanja za LOU je -- USD.
Hoće li LOU još narasti ove godine?
LOU mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LOU predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:50:28 (UTC+8)

