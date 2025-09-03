LOTUS (LOTUS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 1.29$ 1.29 $ 1.29 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.81% Promjena cijene (7D) -16.12% Promjena cijene (7D) -16.12%

LOTUS (LOTUS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LOTUStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LOTUS je $ 1.29, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LOTUS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.81% u posljednjih 24 sata i -16.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LOTUS (LOTUS)

Tržišna kapitalizacija $ 49.68K$ 49.68K $ 49.68K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 49.68K$ 49.68K $ 49.68K Količina u optjecaju 657.27M 657.27M 657.27M Ukupna količina 657,274,054.294752 657,274,054.294752 657,274,054.294752

Trenutačna tržišna kapitalizacija LOTUS je $ 49.68K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LOTUS je 657.27M, s ukupnom količinom od 657274054.294752. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 49.68K.