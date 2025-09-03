Lotion AI Cijena (LOTION)
--
+2.97%
-0.13%
-0.13%
Lotion AI (LOTION) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LOTIONtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LOTION je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LOTION se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.97% u posljednjih 24 sata i -0.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Lotion AI je $ 7.36K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LOTION je 963.07M, s ukupnom količinom od 998911848.239342. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.64K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Lotion AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Lotion AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Lotion AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Lotion AI u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|+2.97%
|30 dana
|$ 0
|+24.71%
|60 dana
|$ 0
|-38.08%
|90 dana
|$ 0
|--
LotionAI is an innovative platform that combines artificial intelligence (AI) and blockchain technology, enabling users to create custom AI chat agents integrated into social channels or websites. Powered by the native $LOTION token, the platform unlocks premium features and provides a token-driven economy where participants directly benefit from the platform's growth and improvements. The core vision of LotionAI is to empower users to launch and customize AI agents while leveraging the transparency and decentralization of blockchain technology. The platform addresses a growing demand for AI-driven solutions by making these tools more accessible and integrating them with the financial and governance opportunities enabled by Web3. The team behind LotionAI has deep roots in the AI and Web3 ecosystem, with origins dating back to work at Google Brain and experience across Series A–B startups in the deep learning sector. After successfully launching an AI agent project for small businesses in the Web2 space, the team recognized the transformative potential of combining AI with crypto. This realization inspired the creation of LotionAI—a platform designed to push the boundaries of decentralized AI innovation. Key features of LotionAI include: 1. Token-Powered AI Agents: Users need $LOTION tokens to create or upgrade custom AI agents. 2. Premium Functionalities: Advanced features, such as enhanced memory and specialized integrations, require holding or spending $LOTION tokens. 3. Community Rewards & Governance: The platform envisions a future where $LOTION token holders can earn rewards and vote on key decisions, influencing the trajectory of LotionAI. The team’s roadmap focuses on expanding the functionality of AI agents to handle advanced tasks, such as scheduling, e-commerce integration, and multi-step workflows. Future goals include enabling community governance, where token holders influence feature rollouts and partnerships, as well as deepening integration with businesses and social platforms. LotionAI represents a forward-thinking approach to combining approachable AI tools with the economic opportunities of blockchain. By providing transparency in agent creation and fostering a decentralized ecosystem, LotionAI aims to redefine how AI is used in business and social contexts, creating value for both users and token holders.
|Vrijeme (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|09-02 19:30:00
|Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
|09-01 20:12:00
|Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
|09-01 17:35:00
|Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
|09-01 16:14:00
|Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
|09-01 12:12:00
|Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
|09-01 09:42:00
|Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.