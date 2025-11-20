Lorenzo Wrapped Bitcoin Cijena danas

Trenutačna cijena Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) danas je $ 95,980, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ENZOBTC u USD je $ 95,980 po ENZOBTC.

Lorenzo Wrapped Bitcoin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 299,163,026, s količinom u optjecaju od 3.12K ENZOBTC. Tijekom posljednja 24 sata, ENZOBTC trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 115,819, dok je rekordna najniža cijena bila $ 92,926.

U kratkoročnim performansama, ENZOBTC se kretao -- u posljednjem satu i -13.25% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

Tržišna kapitalizacija $ 299.16M$ 299.16M $ 299.16M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 299.16M$ 299.16M $ 299.16M Količina u optjecaju 3.12K 3.12K 3.12K Ukupna količina 3,116.93989143 3,116.93989143 3,116.93989143

