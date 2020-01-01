Lorenzo stBTC (STBTC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Lorenzo stBTC (STBTC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Lorenzo stBTC (STBTC) Informacije Lorenzo Protocol is the premier Bitcoin liquidity aggregator, leveraging its global network to provide Bitcoin financial products and yield-bearing tokens support with creation, issuance, trading, and settlement. Through its novel Bitcoin liquidity finance layer, Lorenzo provides anyone with a token and/or structured Bitcoin financial products direct, immediate access to demand through a liquidity ecosystem comprising market makers, trading venues, and other liquidity providers. A pioneer in Bitcoin liquid staking, Lorenzo introduced a dual Bitcoin staking deposit tokenization system by establishing the liquid principal token (LPT) and yield accruing token (YAT) token standards. This innovation enhances Bitcoin liquidity across the Web3 ecosystem, enabling seamless integration and significant yield generation across networks. The token standards establish a foundation for advanced DeFi products utilizing stBTC (Lorenzo’s LPT) and YATs, unlocking new opportunities in Bitcoin finance. Službena web stranica: https://www.lorenzo-protocol.xyz/ Kupi STBTC odmah!

Lorenzo stBTC (STBTC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Lorenzo stBTC (STBTC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 112.28M $ 112.28M $ 112.28M Ukupna količina: $ 1.03K $ 1.03K $ 1.03K Količina u optjecaju: $ 1.03K $ 1.03K $ 1.03K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 112.28M $ 112.28M $ 112.28M Povijesni maksimum: $ 123,802 $ 123,802 $ 123,802 Povijesni minimum: $ 61,389 $ 61,389 $ 61,389 Trenutna cijena: $ 109,416 $ 109,416 $ 109,416 Saznajte više o cijeni Lorenzo stBTC (STBTC)

Lorenzo stBTC (STBTC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Lorenzo stBTC (STBTC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj STBTC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja STBTC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku STBTC tokena, istražite STBTC cijenu tokena uživo!

