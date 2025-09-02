Lorenzo stBTC (STBTC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 107,157 $ 107,157 $ 107,157 24-satna najniža cijena $ 110,295 $ 110,295 $ 110,295 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 107,157$ 107,157 $ 107,157 24-satna najviša cijena $ 110,295$ 110,295 $ 110,295 Najviša cijena ikada $ 123,802$ 123,802 $ 123,802 Najniža cijena $ 61,389$ 61,389 $ 61,389 Promjena cijene (1H) -0.18% Promjena cijene (1D) +0.39% Promjena cijene (7D) +0.41% Promjena cijene (7D) +0.41%

Lorenzo stBTC (STBTC) cijena u stvarnom vremenu je $109,778. Tijekom protekla 24 sata, STBTCtrgovalo je između najniže cijene $ 107,157 i najviše cijene $ 110,295, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STBTC je $ 123,802, dok je najniža cijena svih vremena $ 61,389.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STBTC se promijenio za -0.18% u posljednjih sat vremena, +0.39% u posljednjih 24 sata i +0.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Lorenzo stBTC (STBTC)

Tržišna kapitalizacija $ 112.71M$ 112.71M $ 112.71M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 112.71M$ 112.71M $ 112.71M Količina u optjecaju 1.03K 1.03K 1.03K Ukupna količina 1,026.208256612314 1,026.208256612314 1,026.208256612314

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lorenzo stBTC je $ 112.71M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STBTC je 1.03K, s ukupnom količinom od 1026.208256612314. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 112.71M.