Lorenzo stBTC Cijena (STBTC)

1 STBTC u USD cijena uživo:

$109,778
$109,778$109,778
+0.30%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Lorenzo stBTC (STBTC)
Lorenzo stBTC (STBTC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 107,157
$ 107,157$ 107,157
24-satna najniža cijena
$ 110,295
$ 110,295$ 110,295
24-satna najviša cijena

$ 107,157
$ 107,157$ 107,157

$ 110,295
$ 110,295$ 110,295

$ 123,802
$ 123,802$ 123,802

$ 61,389
$ 61,389$ 61,389

-0.18%

+0.39%

+0.41%

+0.41%

Lorenzo stBTC (STBTC) cijena u stvarnom vremenu je $109,778. Tijekom protekla 24 sata, STBTCtrgovalo je između najniže cijene $ 107,157 i najviše cijene $ 110,295, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STBTC je $ 123,802, dok je najniža cijena svih vremena $ 61,389.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STBTC se promijenio za -0.18% u posljednjih sat vremena, +0.39% u posljednjih 24 sata i +0.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Lorenzo stBTC (STBTC)

$ 112.71M
$ 112.71M$ 112.71M

--
----

$ 112.71M
$ 112.71M$ 112.71M

1.03K
1.03K 1.03K

1,026.208256612314
1,026.208256612314 1,026.208256612314

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lorenzo stBTC je $ 112.71M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STBTC je 1.03K, s ukupnom količinom od 1026.208256612314. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 112.71M.

Lorenzo stBTC (STBTC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Lorenzo stBTC u USD iznosila je $ +421.89.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Lorenzo stBTC u USD iznosila je $ -2,893.3199458000.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Lorenzo stBTC u USD iznosila je $ +1,218.9968676000.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Lorenzo stBTC u USD iznosila je $ +4,798.6208973611.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +421.89+0.39%
30 dana$ -2,893.3199458000-2.63%
60 dana$ +1,218.9968676000+1.11%
90 dana$ +4,798.6208973611+4.57%

Što je Lorenzo stBTC (STBTC)

Lorenzo Protocol is the premier Bitcoin liquidity aggregator, leveraging its global network to provide Bitcoin financial products and yield-bearing tokens support with creation, issuance, trading, and settlement. Through its novel Bitcoin liquidity finance layer, Lorenzo provides anyone with a token and/or structured Bitcoin financial products direct, immediate access to demand through a liquidity ecosystem comprising market makers, trading venues, and other liquidity providers. A pioneer in Bitcoin liquid staking, Lorenzo introduced a dual Bitcoin staking deposit tokenization system by establishing the liquid principal token (LPT) and yield accruing token (YAT) token standards. This innovation enhances Bitcoin liquidity across the Web3 ecosystem, enabling seamless integration and significant yield generation across networks. The token standards establish a foundation for advanced DeFi products utilizing stBTC (Lorenzo’s LPT) and YATs, unlocking new opportunities in Bitcoin finance.

Resurs Lorenzo stBTC (STBTC)

Službena web-stranica

Lorenzo stBTC Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Lorenzo stBTC (STBTC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Lorenzo stBTC (STBTC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Lorenzo stBTC.

Provjerite Lorenzo stBTC predviđanje cijene sada!

STBTC u lokalnim valutama

Lorenzo stBTC (STBTC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Lorenzo stBTC (STBTC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o STBTC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Lorenzo stBTC (STBTC)

Koliko Lorenzo stBTC (STBTC) vrijedi danas?
Cijena STBTC uživo u USD je 109,778 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena STBTC u USD?
Trenutačna cijena STBTC u USD je $ 109,778. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Lorenzo stBTC?
Tržišna kapitalizacija za STBTC je $ 112.71M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za STBTC?
Količina u optjecaju za STBTC je 1.03K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za STBTC?
STBTC je postigao ATH cijenu od 123,802 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za STBTC?
STBTC je vidio ATL cijenu od 61,389 USD.
Koliki je obujam trgovanja za STBTC?
24-satni obujam trgovanja za STBTC je -- USD.
Hoće li STBTC još narasti ove godine?
STBTC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte STBTC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
