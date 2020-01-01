Lord Of SOL (LOS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Lord Of SOL (LOS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Lord Of SOL (LOS) Informacije Lord of Sol ($LOS) is the epitome of craziness in the meme coin world! Even Gollum couldn't resist the temptation. Službena web stranica: https://lordoflos.vip/ Kupi LOS odmah!

Lord Of SOL (LOS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Lord Of SOL (LOS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 293.04K $ 293.04K $ 293.04K Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 293.04K $ 293.04K $ 293.04K Povijesni maksimum: $ 0.00171875 $ 0.00171875 $ 0.00171875 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Lord Of SOL (LOS)

Lord Of SOL (LOS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Lord Of SOL (LOS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LOS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LOS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LOS tokena, istražite LOS cijenu tokena uživo!

LOS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LOS? Naša LOS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte LOS predviđanje cijene tokena odmah!

