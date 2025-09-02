Lord Of SOL (LOS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00171875$ 0.00171875 $ 0.00171875 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) +0.94% Promjena cijene (7D) +7.00% Promjena cijene (7D) +7.00%

Lord Of SOL (LOS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LOStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LOS je $ 0.00171875, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LOS se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +0.94% u posljednjih 24 sata i +7.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Lord Of SOL (LOS)

Tržišna kapitalizacija $ 290.72K$ 290.72K $ 290.72K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 290.72K$ 290.72K $ 290.72K Količina u optjecaju 10.00B 10.00B 10.00B Ukupna količina 9,999,998,592.32 9,999,998,592.32 9,999,998,592.32

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lord Of SOL je $ 290.72K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LOS je 10.00B, s ukupnom količinom od 9999998592.32. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 290.72K.