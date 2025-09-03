Lootex (LOOT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 1.67$ 1.67 $ 1.67 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.36% Promjena cijene (1D) +0.33% Promjena cijene (7D) -9.70% Promjena cijene (7D) -9.70%

Lootex (LOOT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LOOTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LOOT je $ 1.67, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LOOT se promijenio za +0.36% u posljednjih sat vremena, +0.33% u posljednjih 24 sata i -9.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Lootex (LOOT)

Tržišna kapitalizacija $ 10.73K$ 10.73K $ 10.73K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 82.53K$ 82.53K $ 82.53K Količina u optjecaju 13.00M 13.00M 13.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lootex je $ 10.73K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LOOT je 13.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 82.53K.