Looter (LOOTER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.056655$ 0.056655 $ 0.056655 Najniža cijena $ 0.00521656$ 0.00521656 $ 0.00521656 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -0.22% Promjena cijene (7D) -0.22%

Looter (LOOTER) cijena u stvarnom vremenu je $0.02400459. Tijekom protekla 24 sata, LOOTERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LOOTER je $ 0.056655, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00521656.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LOOTER se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -0.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Looter (LOOTER)

Tržišna kapitalizacija $ 465.31K$ 465.31K $ 465.31K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Količina u optjecaju 19.38M 19.38M 19.38M Ukupna količina 67,230,278.5384174 67,230,278.5384174 67,230,278.5384174

Trenutačna tržišna kapitalizacija Looter je $ 465.31K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LOOTER je 19.38M, s ukupnom količinom od 67230278.5384174. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.61M.