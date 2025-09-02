Looped Hype (LHYPE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 42.69 $ 42.69 $ 42.69 24-satna najniža cijena $ 45.58 $ 45.58 $ 45.58 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 42.69$ 42.69 $ 42.69 24-satna najviša cijena $ 45.58$ 45.58 $ 45.58 Najviša cijena ikada $ 51.19$ 51.19 $ 51.19 Najniža cijena $ 9.34$ 9.34 $ 9.34 Promjena cijene (1H) +0.43% Promjena cijene (1D) -1.07% Promjena cijene (7D) -0.52% Promjena cijene (7D) -0.52%

Looped Hype (LHYPE) cijena u stvarnom vremenu je $44.83. Tijekom protekla 24 sata, LHYPEtrgovalo je između najniže cijene $ 42.69 i najviše cijene $ 45.58, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LHYPE je $ 51.19, dok je najniža cijena svih vremena $ 9.34.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LHYPE se promijenio za +0.43% u posljednjih sat vremena, -1.07% u posljednjih 24 sata i -0.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Looped Hype (LHYPE)

Tržišna kapitalizacija $ 45.22M$ 45.22M $ 45.22M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 45.22M$ 45.22M $ 45.22M Količina u optjecaju 1.01M 1.01M 1.01M Ukupna količina 1,008,879.973499554 1,008,879.973499554 1,008,879.973499554

Trenutačna tržišna kapitalizacija Looped Hype je $ 45.22M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LHYPE je 1.01M, s ukupnom količinom od 1008879.973499554. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 45.22M.