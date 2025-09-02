Više o LHYPE

LHYPE Informacije o cijeni

Looped Hype Cijena (LHYPE)

1 LHYPE u USD cijena uživo:

$44.83
$44.83
-1.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Looped Hype (LHYPE)
Looped Hype (LHYPE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.43%

-1.07%

-0.52%

-0.52%

Looped Hype (LHYPE) cijena u stvarnom vremenu je $44.83. Tijekom protekla 24 sata, LHYPEtrgovalo je između najniže cijene $ 42.69 i najviše cijene $ 45.58, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LHYPE je $ 51.19, dok je najniža cijena svih vremena $ 9.34.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LHYPE se promijenio za +0.43% u posljednjih sat vremena, -1.07% u posljednjih 24 sata i -0.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Looped Hype (LHYPE)

$ 45.22M
--
Trenutačna tržišna kapitalizacija Looped Hype je $ 45.22M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LHYPE je 1.01M, s ukupnom količinom od 1008879.973499554. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 45.22M.

Looped Hype (LHYPE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Looped Hype u USD iznosila je $ -0.48741776071487.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Looped Hype u USD iznosila je $ +7.5027219020.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Looped Hype u USD iznosila je $ +6.3077379050.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Looped Hype u USD iznosila je $ +8.154677043914996.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.48741776071487-1.07%
30 dana$ +7.5027219020+16.74%
60 dana$ +6.3077379050+14.07%
90 dana$ +8.154677043914996+22.23%

Što je Looped Hype (LHYPE)

loopedHYPE (LHYPE) is an automated looping protocol that maximizes yield on staked HYPE. Users deposit HYPE to get LHYPE, then behind the scenes the protocol uses an automated looping strategy to generate additional yield, on top of any network rewards earned from staking. loopedHYPE aims to democratize institutional-grade yield strategies while strengthening the Hyperliquid ecosystem through three core pillars: Democratizing Institutional DeFi - Providing professional-grade yield strategies to all users Community-Centric Architecture - LHYPE is backed by a governance token, 90% of which is distributed to depositors and ecosystem players. HyperCatalyst - An initiative to reinvest 1% of TVL back into Hyperliquid native projects.

Resurs Looped Hype (LHYPE)

Looped Hype Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Looped Hype (LHYPE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Looped Hype (LHYPE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Looped Hype.

Provjerite Looped Hype predviđanje cijene sada!

LHYPE u lokalnim valutama

Looped Hype (LHYPE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Looped Hype (LHYPE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LHYPE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Looped Hype (LHYPE)

Koliko Looped Hype (LHYPE) vrijedi danas?
Cijena LHYPE uživo u USD je 44.83 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LHYPE u USD?
Trenutačna cijena LHYPE u USD je $ 44.83. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Looped Hype?
Tržišna kapitalizacija za LHYPE je $ 45.22M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LHYPE?
Količina u optjecaju za LHYPE je 1.01M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LHYPE?
LHYPE je postigao ATH cijenu od 51.19 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LHYPE?
LHYPE je vidio ATL cijenu od 9.34 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LHYPE?
24-satni obujam trgovanja za LHYPE je -- USD.
Hoće li LHYPE još narasti ove godine?
LHYPE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LHYPE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.