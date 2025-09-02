Više o LBP

LBP Informacije o cijeni

LBP Bijela knjiga

LBP Službena web stranica

LBP Tokenomija

LBP Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

LoopBurn Logotip

LoopBurn Cijena (LBP)

Neuvršten

1 LBP u USD cijena uživo:

$0.058872
$0.058872$0.058872
+12.20%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena LoopBurn (LBP)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:47:53 (UTC+8)

LoopBurn (LBP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.050477
$ 0.050477$ 0.050477
24-satna najniža cijena
$ 0.060106
$ 0.060106$ 0.060106
24-satna najviša cijena

$ 0.050477
$ 0.050477$ 0.050477

$ 0.060106
$ 0.060106$ 0.060106

$ 0.288981
$ 0.288981$ 0.288981

$ 0.02533986
$ 0.02533986$ 0.02533986

-1.80%

+12.26%

-10.02%

-10.02%

LoopBurn (LBP) cijena u stvarnom vremenu je $0.058872. Tijekom protekla 24 sata, LBPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.050477 i najviše cijene $ 0.060106, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LBP je $ 0.288981, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02533986.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LBP se promijenio za -1.80% u posljednjih sat vremena, +12.26% u posljednjih 24 sata i -10.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LoopBurn (LBP)

$ 33.36K
$ 33.36K$ 33.36K

--
----

$ 34.07K
$ 34.07K$ 34.07K

566.70K
566.70K 566.70K

578,696.8280185015
578,696.8280185015 578,696.8280185015

Trenutačna tržišna kapitalizacija LoopBurn je $ 33.36K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LBP je 566.70K, s ukupnom količinom od 578696.8280185015. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 34.07K.

LoopBurn (LBP) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz LoopBurn u USD iznosila je $ +0.00642993.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz LoopBurn u USD iznosila je $ -0.0083203738.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz LoopBurn u USD iznosila je $ -0.0423696603.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz LoopBurn u USD iznosila je $ -0.03005185063268661.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00642993+12.26%
30 dana$ -0.0083203738-14.13%
60 dana$ -0.0423696603-71.96%
90 dana$ -0.03005185063268661-33.79%

Što je LoopBurn (LBP)

$LPB is a deflationary ERC-20 token on the Sonic network designed to boost trading volume and incentivize liquidity - all without relying on token taxes. Through a unique burn-and-recycle mechanism, LoopBurn attracts liquidity yield farmers while continuously reducing the total supply of $LPB over time. Through its automated burn and buyback engine, the protocol reduces supply and increases token velocity fueling long term scarcity and value.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

LoopBurn Predviđanje cijene (USD)

Koliko će LoopBurn (LBP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših LoopBurn (LBP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za LoopBurn.

Provjerite LoopBurn predviđanje cijene sada!

LBP u lokalnim valutama

LoopBurn (LBP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike LoopBurn (LBP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LBP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o LoopBurn (LBP)

Koliko LoopBurn (LBP) vrijedi danas?
Cijena LBP uživo u USD je 0.058872 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LBP u USD?
Trenutačna cijena LBP u USD je $ 0.058872. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija LoopBurn?
Tržišna kapitalizacija za LBP je $ 33.36K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LBP?
Količina u optjecaju za LBP je 566.70K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LBP?
LBP je postigao ATH cijenu od 0.288981 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LBP?
LBP je vidio ATL cijenu od 0.02533986 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LBP?
24-satni obujam trgovanja za LBP je -- USD.
Hoće li LBP još narasti ove godine?
LBP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LBP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:47:53 (UTC+8)

LoopBurn (LBP) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.