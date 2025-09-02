LoopBurn (LBP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.050477 $ 0.050477 $ 0.050477 24-satna najniža cijena $ 0.060106 $ 0.060106 $ 0.060106 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.050477$ 0.050477 $ 0.050477 24-satna najviša cijena $ 0.060106$ 0.060106 $ 0.060106 Najviša cijena ikada $ 0.288981$ 0.288981 $ 0.288981 Najniža cijena $ 0.02533986$ 0.02533986 $ 0.02533986 Promjena cijene (1H) -1.80% Promjena cijene (1D) +12.26% Promjena cijene (7D) -10.02% Promjena cijene (7D) -10.02%

LoopBurn (LBP) cijena u stvarnom vremenu je $0.058872. Tijekom protekla 24 sata, LBPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.050477 i najviše cijene $ 0.060106, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LBP je $ 0.288981, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02533986.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LBP se promijenio za -1.80% u posljednjih sat vremena, +12.26% u posljednjih 24 sata i -10.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LoopBurn (LBP)

Tržišna kapitalizacija $ 33.36K$ 33.36K $ 33.36K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 34.07K$ 34.07K $ 34.07K Količina u optjecaju 566.70K 566.70K 566.70K Ukupna količina 578,696.8280185015 578,696.8280185015 578,696.8280185015

Trenutačna tržišna kapitalizacija LoopBurn je $ 33.36K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LBP je 566.70K, s ukupnom količinom od 578696.8280185015. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 34.07K.