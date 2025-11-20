Looks Good Cijena danas

Trenutačna cijena Looks Good (SENDIT) danas je $ 0.00012968, s promjenom od 3.04% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SENDIT u USD je $ 0.00012968 po SENDIT.

Looks Good trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 71,293, s količinom u optjecaju od 549.96M SENDIT. Tijekom posljednja 24 sata, SENDIT trgovao je između $ 0.00011951 (niska) i $ 0.00013204 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00683355, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00010711.

U kratkoročnim performansama, SENDIT se kretao +0.46% u posljednjem satu i -48.69% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Looks Good (SENDIT)

Tržišna kapitalizacija $ 71.29K$ 71.29K $ 71.29K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 129.63K$ 129.63K $ 129.63K Količina u optjecaju 549.96M 549.96M 549.96M Ukupna količina 999,958,664.600667 999,958,664.600667 999,958,664.600667

