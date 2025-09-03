Više o UP

UP Informacije o cijeni

UP Službena web stranica

UP Tokenomija

UP Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Looking Up Logotip

Looking Up Cijena (UP)

Neuvršten

1 UP u USD cijena uživo:

--
----
+3.20%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Looking Up (UP)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:16:40 (UTC+8)

Looking Up (UP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.92%

+3.29%

-0.62%

-0.62%

Looking Up (UP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, UPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UP je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UP se promijenio za +0.92% u posljednjih sat vremena, +3.29% u posljednjih 24 sata i -0.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Looking Up (UP)

$ 19.60K
$ 19.60K$ 19.60K

--
----

$ 19.60K
$ 19.60K$ 19.60K

999.18M
999.18M 999.18M

999,181,245.657518
999,181,245.657518 999,181,245.657518

Trenutačna tržišna kapitalizacija Looking Up je $ 19.60K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UP je 999.18M, s ukupnom količinom od 999181245.657518. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.60K.

Looking Up (UP) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Looking Up u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Looking Up u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Looking Up u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Looking Up u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+3.29%
30 dana$ 0+14.53%
60 dana$ 0+19.33%
90 dana$ 0--

Što je Looking Up (UP)

"Looking up" is a famous meme depicted by Williem Dafoe, it features a scene where he looks up to the sky with a sort of scared look on his face. The meme hits home with many people as it is a gesture we all can relate to in some way. The team has dedicated their work for the meme towards relevant events with customized memes for individuals to keep the meme spicy and relevant. As an older meme, the team and the coin are here to forever seal its relevance and fame in the blockchain.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Looking Up (UP)

Službena web-stranica

Looking Up Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Looking Up (UP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Looking Up (UP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Looking Up.

Provjerite Looking Up predviđanje cijene sada!

UP u lokalnim valutama

Looking Up (UP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Looking Up (UP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o UP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Looking Up (UP)

Koliko Looking Up (UP) vrijedi danas?
Cijena UP uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena UP u USD?
Trenutačna cijena UP u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Looking Up?
Tržišna kapitalizacija za UP je $ 19.60K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za UP?
Količina u optjecaju za UP je 999.18M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za UP?
UP je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za UP?
UP je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za UP?
24-satni obujam trgovanja za UP je -- USD.
Hoće li UP još narasti ove godine?
UP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte UP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:16:40 (UTC+8)

Looking Up (UP) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.