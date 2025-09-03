Looking Up (UP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.92% Promjena cijene (1D) +3.29% Promjena cijene (7D) -0.62% Promjena cijene (7D) -0.62%

Looking Up (UP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, UPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UP je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UP se promijenio za +0.92% u posljednjih sat vremena, +3.29% u posljednjih 24 sata i -0.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Looking Up (UP)

Tržišna kapitalizacija $ 19.60K$ 19.60K $ 19.60K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.60K$ 19.60K $ 19.60K Količina u optjecaju 999.18M 999.18M 999.18M Ukupna količina 999,181,245.657518 999,181,245.657518 999,181,245.657518

Trenutačna tržišna kapitalizacija Looking Up je $ 19.60K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UP je 999.18M, s ukupnom količinom od 999181245.657518. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.60K.