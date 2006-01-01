looking for cooks ($SCANNING) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u looking for cooks ($SCANNING), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

looking for cooks ($SCANNING) Informacije $Scanning is a crypto meme coin, the narrative refers to "scanning", which means scanning crypto currencies to find the next big one. Our team genuinely sees this going to 100s of millions as it’s a really good narrative, millions of people scan meme coins every single day just to hopefully scan the next big thing and what Scanning ($Scanning) is all about is exactly that. this coin is a fair launch as he ca was sent to our communities as soon as we launched Službena web stranica: https://scanning.fun/ Kupi $SCANNING odmah!

looking for cooks ($SCANNING) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za looking for cooks ($SCANNING), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 8.05K $ 8.05K $ 8.05K Ukupna količina: $ 950.59M $ 950.59M $ 950.59M Količina u optjecaju: $ 950.59M $ 950.59M $ 950.59M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.05K $ 8.05K $ 8.05K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni looking for cooks ($SCANNING)

looking for cooks ($SCANNING) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike looking for cooks ($SCANNING) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj $SCANNING tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja $SCANNING tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku $SCANNING tokena, istražite $SCANNING cijenu tokena uživo!

