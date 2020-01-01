Look bro (LOOK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Look bro (LOOK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Look bro (LOOK) Informacije "Look Bro" is a Meme derived from an old French soccer anime, and the meme went viral for telling people "bad" news, sometimes used for just telling anything to someone. The meme is considered a positive reinforcement meme, it spreads positivity as the person putting the hand on their shoulder is smiling and offering some sort of encouraging information. We are revolutionizing memes in the particular format and it allows users to be creative while maintaining the same meme formats. Službena web stranica: https://looksolana.com Kupi LOOK odmah!

Look bro (LOOK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Look bro (LOOK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 407.06K $ 407.06K $ 407.06K Ukupna količina: $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M Količina u optjecaju: $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 407.06K $ 407.06K $ 407.06K Povijesni maksimum: $ 0.00883169 $ 0.00883169 $ 0.00883169 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0004068 $ 0.0004068 $ 0.0004068 Saznajte više o cijeni Look bro (LOOK)

Look bro (LOOK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Look bro (LOOK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LOOK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LOOK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LOOK tokena, istražite LOOK cijenu tokena uživo!

LOOK Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LOOK? Naša LOOK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

