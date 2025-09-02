Look bro (LOOK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00883169$ 0.00883169 $ 0.00883169 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.31% Promjena cijene (1D) -1.11% Promjena cijene (7D) -8.40% Promjena cijene (7D) -8.40%

Look bro (LOOK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LOOKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LOOK je $ 0.00883169, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LOOK se promijenio za -0.31% u posljednjih sat vremena, -1.11% u posljednjih 24 sata i -8.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Look bro (LOOK)

Tržišna kapitalizacija $ 407.43K$ 407.43K $ 407.43K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 407.43K$ 407.43K $ 407.43K Količina u optjecaju 999.68M 999.68M 999.68M Ukupna količina 999,679,494.955047 999,679,494.955047 999,679,494.955047

Trenutačna tržišna kapitalizacija Look bro je $ 407.43K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LOOK je 999.68M, s ukupnom količinom od 999679494.955047. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 407.43K.