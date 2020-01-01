Looby by Stephen Bliss (LOOBY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Looby by Stephen Bliss (LOOBY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

LOOBY is no ordinary memecoin—it's the first meme born from the creative genius of Stephen Bliss, the legendary artist behind Grand Theft Auto and Red Dead Redemption, and his son, Alex. Together, they brought LOOBY to life, blending Stephen's iconic artistry with Alex's playful imagination. The result? A quirky, one-of-a-kind character that embodies humor, creativity, and the power of collaboration across generations. LOOBY is more than just a coin; it's a living, breathing piece of art that connects people through its bold personality and unforgettable vibes.

Looby by Stephen Bliss (LOOBY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Looby by Stephen Bliss (LOOBY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 407.80K $ 407.80K $ 407.80K Ukupna količina: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Količina u optjecaju: $ 952.95M $ 952.95M $ 952.95M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 427.90K $ 427.90K $ 427.90K Povijesni maksimum: $ 0.00344273 $ 0.00344273 $ 0.00344273 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00042642 $ 0.00042642 $ 0.00042642 Saznajte više o cijeni Looby by Stephen Bliss (LOOBY)

Looby by Stephen Bliss (LOOBY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Looby by Stephen Bliss (LOOBY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LOOBY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LOOBY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LOOBY tokena, istražite LOOBY cijenu tokena uživo!

LOOBY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LOOBY? Naša LOOBY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

