Looby by Stephen Bliss (LOOBY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00344273$ 0.00344273 $ 0.00344273 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.63% Promjena cijene (1D) -1.62% Promjena cijene (7D) -19.73% Promjena cijene (7D) -19.73%

Looby by Stephen Bliss (LOOBY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LOOBYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LOOBY je $ 0.00344273, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LOOBY se promijenio za -1.63% u posljednjih sat vremena, -1.62% u posljednjih 24 sata i -19.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Looby by Stephen Bliss (LOOBY)

Tržišna kapitalizacija $ 402.77K$ 402.77K $ 402.77K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 422.63K$ 422.63K $ 422.63K Količina u optjecaju 952.95M 952.95M 952.95M Ukupna količina 999,929,628.046112 999,929,628.046112 999,929,628.046112

Trenutačna tržišna kapitalizacija Looby by Stephen Bliss je $ 402.77K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LOOBY je 952.95M, s ukupnom količinom od 999929628.046112. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 422.63K.