Više o LOOBY

LOOBY Informacije o cijeni

LOOBY Službena web stranica

LOOBY Tokenomija

LOOBY Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Looby by Stephen Bliss Logotip

Looby by Stephen Bliss Cijena (LOOBY)

Neuvršten

1 LOOBY u USD cijena uživo:

$0.00042101
$0.00042101$0.00042101
-1.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Looby by Stephen Bliss (LOOBY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:09:19 (UTC+8)

Looby by Stephen Bliss (LOOBY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00344273
$ 0.00344273$ 0.00344273

$ 0
$ 0$ 0

-1.63%

-1.62%

-19.73%

-19.73%

Looby by Stephen Bliss (LOOBY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LOOBYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LOOBY je $ 0.00344273, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LOOBY se promijenio za -1.63% u posljednjih sat vremena, -1.62% u posljednjih 24 sata i -19.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Looby by Stephen Bliss (LOOBY)

$ 402.77K
$ 402.77K$ 402.77K

--
----

$ 422.63K
$ 422.63K$ 422.63K

952.95M
952.95M 952.95M

999,929,628.046112
999,929,628.046112 999,929,628.046112

Trenutačna tržišna kapitalizacija Looby by Stephen Bliss je $ 402.77K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LOOBY je 952.95M, s ukupnom količinom od 999929628.046112. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 422.63K.

Looby by Stephen Bliss (LOOBY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Looby by Stephen Bliss u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Looby by Stephen Bliss u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Looby by Stephen Bliss u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Looby by Stephen Bliss u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.62%
30 dana$ 0+33.62%
60 dana$ 0-17.28%
90 dana$ 0--

Što je Looby by Stephen Bliss (LOOBY)

LOOBY is no ordinary memecoin—it’s the first meme born from the creative genius of Stephen Bliss, the legendary artist behind Grand Theft Auto and Red Dead Redemption, and his son, Alex. Together, they brought LOOBY to life, blending Stephen’s iconic artistry with Alex’s playful imagination. The result? A quirky, one-of-a-kind character that embodies humor, creativity, and the power of collaboration across generations. LOOBY is more than just a coin; it’s a living, breathing piece of art that connects people through its bold personality and unforgettable vibes.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Looby by Stephen Bliss (LOOBY)

Službena web-stranica

Looby by Stephen Bliss Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Looby by Stephen Bliss (LOOBY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Looby by Stephen Bliss (LOOBY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Looby by Stephen Bliss.

Provjerite Looby by Stephen Bliss predviđanje cijene sada!

LOOBY u lokalnim valutama

Looby by Stephen Bliss (LOOBY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Looby by Stephen Bliss (LOOBY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LOOBY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Looby by Stephen Bliss (LOOBY)

Koliko Looby by Stephen Bliss (LOOBY) vrijedi danas?
Cijena LOOBY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LOOBY u USD?
Trenutačna cijena LOOBY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Looby by Stephen Bliss?
Tržišna kapitalizacija za LOOBY je $ 402.77K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LOOBY?
Količina u optjecaju za LOOBY je 952.95M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LOOBY?
LOOBY je postigao ATH cijenu od 0.00344273 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LOOBY?
LOOBY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LOOBY?
24-satni obujam trgovanja za LOOBY je -- USD.
Hoće li LOOBY još narasti ove godine?
LOOBY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LOOBY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:09:19 (UTC+8)

Looby by Stephen Bliss (LOOBY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.