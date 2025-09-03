Lonk (LONK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.42% Promjena cijene (1D) -2.46% Promjena cijene (7D) -17.23% Promjena cijene (7D) -17.23%

Lonk (LONK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LONKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LONK je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LONK se promijenio za -1.42% u posljednjih sat vremena, -2.46% u posljednjih 24 sata i -17.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Lonk (LONK)

Tržišna kapitalizacija $ 50.13K$ 50.13K $ 50.13K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 56.75K$ 56.75K $ 56.75K Količina u optjecaju 332.56B 332.56B 332.56B Ukupna količina 376,489,666,999.0 376,489,666,999.0 376,489,666,999.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lonk je $ 50.13K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LONK je 332.56B, s ukupnom količinom od 376489666999.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 56.75K.