longevity (LONGEVITY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00193848$ 0.00193848 $ 0.00193848 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.49% Promjena cijene (7D) -5.21% Promjena cijene (7D) -5.21%

longevity (LONGEVITY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LONGEVITYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LONGEVITY je $ 0.00193848, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LONGEVITY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.49% u posljednjih 24 sata i -5.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu longevity (LONGEVITY)

Tržišna kapitalizacija $ 20.31K$ 20.31K $ 20.31K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 20.31K$ 20.31K $ 20.31K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija longevity je $ 20.31K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LONGEVITY je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.31K.