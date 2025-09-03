loner (LONER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00541336$ 0.00541336 $ 0.00541336 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.90% Promjena cijene (1D) +8.13% Promjena cijene (7D) -40.08% Promjena cijene (7D) -40.08%

loner (LONER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LONERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LONER je $ 0.00541336, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LONER se promijenio za +0.90% u posljednjih sat vremena, +8.13% u posljednjih 24 sata i -40.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu loner (LONER)

Tržišna kapitalizacija $ 33.86K$ 33.86K $ 33.86K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 33.86K$ 33.86K $ 33.86K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija loner je $ 33.86K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LONER je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 33.86K.