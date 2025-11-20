Lol Guy Cijena danas

Trenutačna cijena Lol Guy (LOL) danas je $ 0.00011789, s promjenom od 11.24% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LOL u USD je $ 0.00011789 po LOL.

Lol Guy trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 120,238, s količinom u optjecaju od 998.01M LOL. Tijekom posljednja 24 sata, LOL trgovao je između $ 0.00009825 (niska) i $ 0.0001206 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00113496, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00006558.

U kratkoročnim performansama, LOL se kretao -1.60% u posljednjem satu i +9.92% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Lol Guy (LOL)

Tržišna kapitalizacija $ 120.24K$ 120.24K $ 120.24K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 120.24K$ 120.24K $ 120.24K Količina u optjecaju 998.01M 998.01M 998.01M Ukupna količina 998,007,227.13042 998,007,227.13042 998,007,227.13042

