Trenutačna cijena LOL (LOL) danas je $ 0.00056209, s promjenom od 1.71% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LOL u USD je $ 0.00056209 po LOL.

LOL trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 547,451, s količinom u optjecaju od 977.34M LOL. Tijekom posljednja 24 sata, LOL trgovao je između $ 0.00050352 (niska) i $ 0.00056305 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.04167236, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00047546.

U kratkoročnim performansama, LOL se kretao +0.59% u posljednjem satu i -12.36% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu LOL (LOL)

Trenutačna tržišna kapitalizacija LOL je $ 547.45K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LOL je 977.34M, s ukupnom količinom od 977342156.833738. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 547.45K.