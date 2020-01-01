Loky by Virtuals (LOKY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Loky by Virtuals (LOKY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Loky by Virtuals (LOKY) Informacije Loky is a unified agentic data infrastructure layer for decentralized systems, enabling developers, protocols, and communities to build and deploy autonomous agents powered by real-time on-chain data, analytics, and programmable endpoints. From smart wallets and trading bots to dashboards and institutional-grade intelligence tools, Loky serves as the data backbone of the decentralized ecosystem, delivering structured, actionable insights at machine speed. Službena web stranica: https://lokyai.com/ Kupi LOKY odmah!

Loky by Virtuals (LOKY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Loky by Virtuals (LOKY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.67M $ 1.67M $ 1.67M Ukupna količina: $ 995.68M $ 995.68M $ 995.68M Količina u optjecaju: $ 940.13M $ 940.13M $ 940.13M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.77M $ 1.77M $ 1.77M Povijesni maksimum: $ 0.0115318 $ 0.0115318 $ 0.0115318 Povijesni minimum: $ 0.0003831 $ 0.0003831 $ 0.0003831 Trenutna cijena: $ 0.00177989 $ 0.00177989 $ 0.00177989 Saznajte više o cijeni Loky by Virtuals (LOKY)

Loky by Virtuals (LOKY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Loky by Virtuals (LOKY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LOKY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LOKY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LOKY tokena, istražite LOKY cijenu tokena uživo!

LOKY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LOKY? Naša LOKY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte LOKY predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!